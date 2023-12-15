Прозрачные платья – тренд Нового года: эффектная подборка, которая вас поразит

В канун праздников наши образы не обходятся без мерцающих деталей – блесток, паетое или камней. Но вместе с этим в моде есть еще одна одежда, которая добавляет роскоши – это прозрачные платья.

Прозрачность стала ведущим трендом в 2023 году, однако это не новшество, поскольку прозрачные вставки на изделиях и платьях были модными в предыдущие годы.

Интересно В каких цветах встречать Новый год Козерогам: красивые образы

В моде не только прозрачные платья, но и топы, юбки и брюки. Последний наряд активно врывается в тренды и уже применяется модницами в паре с удлиненными жакетами. Это один из красивейших новогодних образов, в котором вы точно будете сиять.

Прозрачный наряд появился в коллекциях Miu Miu, Fendi, Valentino, Lanvin, Nensi Dojaka и многих других. Дизайнеры довершали прозрачные платья блестками, минималистическими камешками, флористическими узорами или принтом polka dot.



Прозрачный наряд от мировых брендов / Фото Elle



Прозрачный наряд от мировых брендов / Фото Elle



Прозрачный наряд от мировых брендов / Фото Elle



Прозрачный наряд от мировых брендов / Фото Elle

Прозрачные платья часто на себе примеряют Кендалл Дженнер, Хейли Бибер, Эмили Ратажковски, Меган Фокс и многие другие знаменитости или модные инстаграм-блоггеры.

В канун новогодних праздников именно такие платья станут фаворитами. Чтобы не выглядеть вульгарно, вы можете дополнять платье бельем, боди или надевать сверху жакет.

Прозрачные платья самодостаточны, поэтому не стоит перегрязнять образ лишними аксессуарами и украшениями. Пусть ваш аутфит остается минималистичным, а весь wow-эффект платья возьмет на себя само.