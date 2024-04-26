Эти платья восхитят всех: как выглядят самые красивые варианты на весну

Платье в весенне-летний сезон – это то, без чего не обойтись ни одной девушке. Они составляли значительную часть подиумных образов, поэтому точно должны поселиться в нашем гардеробе. Во время показа коллекций дизайнеры представили невероятно красивые варианты от драпировки до сетки.

Бренды создали такую интересную когорту платьев, которые удовлетворят потребности любой модницы. Все, что вам останется выбрать – удачную обувь.

Читайте также Запрещенные цвета весны 2024: откажитесь от них, потому что они старят

Драпировка

Эта тенденция в одежде очень популярна весной, поэтому советуем добавить платье с драпировкой в свой гардероб.

Красный цвет

Этот цвет является одним из главных в 2024 году, поэтому не стоит обходить вниманием платья в насыщенно-красных оттенках. Фасон и длина могут быть любыми, важно только выбрать популярный цвет.

Перья

Текстура в этом сезоне будет очень важной в линейке платьев, поэтому важно выбирать что-то с перьевой отделкой.

Babydoll

На весенне-летний сезон делайте ставку на кукольные платья. Обращайте внимание на пышные юбки, детали с рюшами и слои с пенистой тканью.

Бахрома

Многие известные бренды представили платье с бахромой. Можете выбирать длину миди или макси. В обоих случаях фасоны выглядят интересно и стильно.

Белый цвет

Платья белоснежного цвета всегда будут в моде. Инвестируйте в интересный или элегантный фасон, который сможете примерить летом на любое событие. Эксперты советуют искать платья с вырезами, пышными юбками, вырезами на спине и заниженной талией.

По обуви, то выбирайте сапоги на каблуке, туфли или босоножки. Некоторым платьям подходят лоферы, балетки или даже кроссовки. Важно ориентироваться на фасон, чтобы понимать, какая обувь будет подходить платью больше всего.