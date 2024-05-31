Какие очки купить на лето: 5 изделий от украинских брендов от украинских брендов

Очки являются таким же незаменимым аксессуаром в гардеробе как сумка или украшения. Можно иметь даже одну вневременную пару, которая будет служить вам десятилетиями и дополнит любые образы.

Впрочем иметь коллекцию оправ – тоже удачное капиталовложение, поскольку среди нескольких аксессуаров точно найдется классическая или какая-то яркая пара, которая подойдет к конкретному образу.

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В этом году в трендах прозрачные цветовые линзы, спортивные очки, оправы в стиле "Матрицы" и классические очки авиаторы и кошачий глаз. Если хотите приобрести очки от украинских брендов, то советуем присмотреться к нескольким популярным вариантам.

Цветные линзы и прямоугольные оправы

Украинский бренд Vochi сотрудничает с нидерландским поставщиком. В ассортименте очки с градиентными и однотонными оправами, голубыми и желтыми линзами, черные монохромные модели и минималистичная коллекция из десяти позиций.

Футуризм и классика

В этом году на пике популярности ретроочки. Это нетипичные модели с изогнутой оправой. Бренд SKLOEYEWEAR предлагают вневременные и креативные модели для этого лета.

Объем и грация

Украинский бренд Ochis является первым в мире производителем противосолнечных очков из кофе. Узнаваемым элементом бренда являются матовые оправы и темные линзы. Среди силуэтов оправ представлены классические квадратные, овальные и круглые формы.

Деревянные оправы

Украинский бренд Blackwood известен деревянными аксессуарами. Марка предлагает очки трендовых форм - круглые, треугольные, квадратные оправы и авиаторы.

Спортивные очки

Молодежная марка "На глаза" представила немало очков, которые соответствуют всем трендам этого лета. Среди них спортивные очки с линзами с отражением и оправами разных цветов.

Очки защищают глаза от ультрафиолета и являются незаменимым атрибутом в солнечную погоду. Однако не все знают, как правильно выбирать очки, поэтому несколько весомых советов читайте в нашем материале.