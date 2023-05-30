Купальники для беременных: актуальные фасоны на лето 2023

В топ-листе самых необходимых вещей на лето для беременных попадают и купальники. Ко всем удобным нарядам и обуви стоит добавить еще закрытый или открытый купальник без которого не обойтись в жаркую пору.

При формировании своего гардероба беременные должны обязательно учитывать особенности своей фигуры, особенно на последних сроках беременности, поскольку животик растет очень быстро, а вместе с этим следует подбирать больше наряда, пишет 24 Канал.

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Обычно беременные выбирают для себя купальники из тягучего материала или же выбирают на период беременности размер, который в несколько раз больше их привычного наряда до беременности. Впрочем, мало кто знает, что существуют специальные купальники для беременных, чтобы не только женщине, но и малышу было комфортно.

Если вы в особом состоянии, то делимся с вами стильными купальниками, которые можно примерить в период беременности.

Раздельный купальник

Как доказывает нам Рианна – демонстрировать свою беременность сейчас в тренде, так что смело выбирайте раздельный купальник, который красиво обнажит и подчеркнет животик. Можете выбирать купальники с лифом на бретельках или топом и завязывающиеся на шнуровках бикини. Они удобны тем, что благодаря им можно регулировать живот, который с каждым месяцем будет увеличиваться.



Актуальные купальники на 2023 год



Актуальные купальники на 2023 год



Актуальные купальники на 2023 год



Актуальные купальники на 2023 год



Актуальные купальники на 2023 год



Актуальные купальники на 2023 год

Сплошной купальник

Такой купальник тоже очень стильно смотрится на беременной женщине. Выбирайте классические сплошные модели в нейтральных тонах или делайте ставку на яркие цвета. Впрочем, будьте осторожны со сплошным купальником. Не стоит одевать изделие, которое вы носили до беременности. Лучше приобрести размер или два больше и быть уверенными в том, что он не пережмет живот.



Актуальные купальники на 2023 год



Актуальные купальники на 2023 год



Актуальные купальники на 2023 год



Актуальные купальники на 2023 год