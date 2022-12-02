Стильные жакеты на зиму 2022/23: что выбирают знаменитости

Жакет – внесезонный и универсальный элемент гардероба, который выручит в любой ситуации. Вы можете носить его в деловом стиле, а также комбинировать с денимом и худи.

В этом сезоне обращайте внимание на маскулинные блейзеры, словно снятые с мужского плеча. Их следует комбинировать с кожаными штанами, по примеру Джиджи Хадид, или же составлять многослойные образы, как это делает Эрики Болдрин.

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Звезды стритстайла обожают стилизовать жакеты в повседневном гардеробе. Модель Адут Акеч делает ставку на маскулинный черный блейзер в паре с денимом, свитером и кроссовками, а Кайя Гербер, обожающая клетчатые жакеты, выбирает серый жакет в сдержанную клеточку в дуэте с вельветовыми брюками.

Жакеты также стильно смотрятся в монохромных образах. К примеру, скандинавская звезда Перниль Тейсбек перед показом Chanel появилась в молочном жакете со светлыми джинсами, водолазкой и ботильонами. Выглядит такой образ очень элегантно.

Присмотритесь повнимательнее к лучшим выходам звезд и инфлюэнсеров в жакетах, чтобы лучше понимать, как их носить в этом сезоне.



Стильные жакеты на зимний сезон / Фото с Vogue



Стильные жакеты на зимний сезон / Фото с Vogue



Стильные жакеты на зимний сезон / Фото с Vogue



Стильные жакеты на зимний сезон / Фото с Vogue



Стильные жакеты на зимний сезон / Фото с Vogue