Цього сезону звертайте увагу на маскулінні блейзери, ніби зняті з чоловічого плеча. Їх варто комбінувати зі шкіряними штанами, за прикладом Джіджі Хадід, або ж складати багатошарові образи, як це робить Ерікі Болдрін.

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Зірки стрітстайлу обожнюють стилізувати жакети в повсякденному гардеробі. Модель Адут Акеч робить ставку на маскулінний чорний блейзер у парі з денімом, светром і кросівками, а Кайя Гербер, яка обожнює картаті жакети, обирає сірий жакет у стриману клітинку у дуеті з вельветовими штанами.

Жакети також стильно виглядають у монохромних образах. Наприклад, скандинавська зірка Перніль Тейсбек перед показом Chanel з’явилася у молочному жакеті зі світлими джинсами, водолазкою та ботильонами. Виглядає такий образ дуже елегантно.

Придивіться уважніше до найкращих виходів зірок та інфлюенсерів у жакетах, щоб краще розуміти, як їх носити в цьому сезоні.



Стильні жакети на зимовий сезон / Фото з Vogue



Стильні жакети на зимовий сезон / Фото з Vogue



Стильні жакети на зимовий сезон / Фото з Vogue



Стильні жакети на зимовий сезон / Фото з Vogue



Стильні жакети на зимовий сезон / Фото з Vogue