Цвета, которые лучше всего сочетаются зимой: интересные советы от дизайнеров
Источник:Vogue
Представляя наряды на модных показах, дизайнеры не только демонстрируют трендовые новинки, но и показывают на примерах моделях, какие цвета одежды лучше всего сочетаются друг с другом.
Порой самостоятельно подобрать цвет нам становится сложно, а монохромные или ахроматические цвета хочется заменить на яркие сочетания. Зимой чаще мы выбираем темные цвета, однако от сочных оттенков отказываться не стоит.
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Представляя наряды для зимнего сезона, дизайнеры показали, какие цвета хорошо сочетаются между собой. Вдохновившись образами, вы можете объединить эти оттенки на своих аутфитах.
Синий + черный
Кобальтовый синий является актуальным цветом этого сезона. По логике он отлично сочетается с беспроигрышным черным цветом.
Интересные цветовые сочетания / Фото Vogue
Коричневый+кремовый
В текущем сезоне – это роскошное сочетание цветов. Бренд Saint Laurent показал карамельную юбку, кремовый топ, бордовые туфли и пальто темно-коричневого цвета.
Интересные цветовые сочетания / Фото Vogue
Розовый + серебристый
Розовый цвет уже не так актуален, как летом, впрочем еще не закончил свое доминирование. Сочетайте его этой зимой с оттенками металлик, которые всегда идеально подходят для праздников, а теперь они еще проникли в ежедневный гардероб.
Интересные цветовые сочетания / Фото Vogue
Лавандовый + зеленый
Фиолетовый был главным цветом Pantone в 2022 году. Оттенки фиолетового набрали обороты в 2023 году. Выбирайте на зиму любимый трикотаж в лавандовом оттенке, а яркости аутфита придаст яркий цвет или его оттенок – травянистый или лаймовый.
Интересные цветовые сочетания / Фото Vogue
Красный + шоколадный
Красный цвет стал самым трендовым в 2023 году. Укрощать его лучше с помощью шоколадного оттенка.