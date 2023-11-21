Цвета, которые лучше всего сочетаются зимой: интересные советы от дизайнеров

Представляя наряды на модных показах, дизайнеры не только демонстрируют трендовые новинки, но и показывают на примерах моделях, какие цвета одежды лучше всего сочетаются друг с другом.

Порой самостоятельно подобрать цвет нам становится сложно, а монохромные или ахроматические цвета хочется заменить на яркие сочетания. Зимой чаще мы выбираем темные цвета, однако от сочных оттенков отказываться не стоит.

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Представляя наряды для зимнего сезона, дизайнеры показали, какие цвета хорошо сочетаются между собой. Вдохновившись образами, вы можете объединить эти оттенки на своих аутфитах.

Синий + черный

Кобальтовый синий является актуальным цветом этого сезона. По логике он отлично сочетается с беспроигрышным черным цветом.



Интересные цветовые сочетания / Фото Vogue

Коричневый+кремовый

В текущем сезоне – это роскошное сочетание цветов. Бренд Saint Laurent показал карамельную юбку, кремовый топ, бордовые туфли и пальто темно-коричневого цвета.



Интересные цветовые сочетания / Фото Vogue

Розовый + серебристый

Розовый цвет уже не так актуален, как летом, впрочем еще не закончил свое доминирование. Сочетайте его этой зимой с оттенками металлик, которые всегда идеально подходят для праздников, а теперь они еще проникли в ежедневный гардероб.



Интересные цветовые сочетания / Фото Vogue

Лавандовый + зеленый

Фиолетовый был главным цветом Pantone в 2022 году. Оттенки фиолетового набрали обороты в 2023 году. Выбирайте на зиму любимый трикотаж в лавандовом оттенке, а яркости аутфита придаст яркий цвет или его оттенок – травянистый или лаймовый.



Интересные цветовые сочетания / Фото Vogue

Красный + шоколадный

Красный цвет стал самым трендовым в 2023 году. Укрощать его лучше с помощью шоколадного оттенка.



Интересные цветовые сочетания / Фото Vogue