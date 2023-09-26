Что называем "кофтой": 6 видов, которые должны быть в вашем гардеробе
Слово "кофта" стало для нас привычным, но необходимо понимать, что кофты бывают разными. Это могут быть как объемные oversize, так и приталенные вещи.
Далее расскажем о 6 самых распространенных элементах одежды, которые мы привыкли называть кофтами.
Интересно Чем заменить куртку в начале осени: волшебные примеры наряда
Свитшот
Свитшот – это изделие из хлопка без капюшона, которое происходит от английских слов sweat – "пот" и shirt – "рубашка". Пот здесь не просто так, ведь с самого начала свитшот предназначался для занятия спортом. Сейчас свитшоты стали неотъемлемой частью стиля и комфорта для многих.
Худи или зип-худи
Худи и зип-худи – такие элементы одежды присутствуют почти в каждом гардеробе. Они произошли от английского слова hood – "капюшон" и отличаются наличием большого кармана в своем дизайне. Зип-худи отличаются только замком. Худи начали популяризироваться в культуре хип-хопа в начале 70-х годов и со временем заполонили мир.
Худи и зип-худи / Фото Pinterest
Лонгслив
Первоначально лонгслив был элементом мужского гардероба. Производится из хлопка и тонкого трикотажа и отличается своей утонченной простотой. С длинным рукавом и круглой горловиной лонгслив имеет признаки классической одежды, которая придает комфорт и элегантность.
Пуловер
Пуловер – это классическое трикотажное изделие с V-образным вырезом, которое первоначально входило в мужской гардероб. Однако со временем оно завоевало и женский мир моды, что очень комфортно, ведь его можно удачно сочетать для создания различных образов.
Водолазка
Водолазка – обжимной свитер из тонкого трикотажа и высокой горловиной, который также называют гольфом. Сначала этот элемент одежды носили водолазы под скафандром, от чего и произошло название.
Кардиган
Кардиган – это изделие на пуговицах, которое может иметь разную форму выреза, длину и объем. Название этого свитера происходит от графа "Кардигана" – британского военного, который изобрел его. Он добавлял кардиганы к плохо защищенным мундирам своих солдат, чтобы им не только было теплее, но и выглядели элегантнее.