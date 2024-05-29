5 стильных образов на лето с разными брюками: лучшая подборка для модных девушек

Летом всегда хочется стильно и красиво выглядеть, но порой идей для стилизаций нет никаких. Исправить ситуацию можно довольно просто. Стоит лишь найти несколько разнообразных аутфитов благодаря сменному низу.

Если вы хотите разнообразить образы, а платья и юбки надоели, не бойтесь делать ставку на брюки и джинсы. Они тоже идеально подойдут на теплое время года, поскольку такие же универсальные, как любой другой наряд.

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Правильно подобранные брюки по фигуре могут обеспечить бесконечное количество образов, которые легко меняются с дневных образов на вечерние. Чтобы вдохновиться интересными образами, советуем обратить внимание на аутфиты модных девушек, которые примеряли на себе наряды от легких брюк изо льна до плотного денима.

Топ-бандо и белые брюки

Ничто так не придаст образу летней изюминки, как открытый топ и белоснежные брюки. Сочетайте такой образ с вьетнамками или сандалиями и добавляйте головной убор – шляпу или бейсболку.

Рубашка и белые брюки

Монохромные образы всегда выглядят безупречно, впрочем советуем вместо белой рубашки выбрать голубую в полоску. Эта вещь придаст аутфиту изысканности, а босоножки на каблуке довершат эту выдержанную элегантность.

Жилетка и джинсы

К основным трендовым вещам на лето смело можно отнести жилетку. Она до сих пор такая же актуальная, как в прошлом сезоне. Вместо сочетания с брюками, выбирайте для себя широкие джинсы и обувь на каблуках.

Блуза и брюки

На лето выбирайте интересную блузу в белом цвете и сочетайте с брюками кремового цвета. К такому образу можете выбрать черные сандалии и сумку.

Белая футболка и брюки

Черно-белая классика всегда будет оставаться в моде, поэтому создать такой look достаточно просто. Важно только подобрать к этим вещам соответствующую обувь и сумку.

Летние образы дополняйте вьетнамками, сандалиями, балетками Мэри Джейн или трендовыми вариантами из сетки. Для изысканных образов выбирайте босоножки и туфли. Если планируете создать расслабленный аутфит – примерьте шляпу, панаму или бейсболку.