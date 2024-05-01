Абсолютный фаворит модниц: лучшие платья в белом цвете на летний сезон

Платье белого цвета – самая необходимая вещь в нашем гардеробе. Все мы знаем о популярности черного платья, однако не стоит забывать о платье белого цвета, которое является актуальным в весеннее время года. Такое платье является одной из самых громких трендов весны.

Белые платья довольно интересны и дают возможность создать интересные и небанальные образы. Известные бренды продемонстрировали варианты в длине мини и платья миди и макси из невесомых тканей.

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Дизайнеры, как всегда, обратились к игре с формами, текстурами и тканями и сделали ставку на сочетание нескольких трендов в одном наряде. Среди коллекций выделялись вязаные платья, модели из тюля или кружева.

А еще новое дыхание белым платьям добавили объемные детали: рюши, перья, бахрома или цветы. Они добавляют платьям романтичности и игривости. Такие изделия представили бренды Mugler, Valentino, Akris и Coperni. Не стоит забывать о популярной в этом году технике драпировки. Такие платья могут стать мастхэвом летнего сезона.

Относительно способов стилизации, то бренды советовали или создавать total white look, сочетая с другими белыми вещами. Образы в монохроме всегда выглядят стильно и уместно. Впрочем их всегда можно дополнить яркими элементами гардероба – красными туфлями или сумкой в леопардовый принт.



Трендовые платья в белом цвете на лето 2024 / Фото Elle



Актуальные платья в белом цвете на лето 2024 / Фото Elle



Трендовые платья в белом цвете на лето 2024 / Фото Elle



Модные платья в белом цвете на лето 2024 / Фото Elle



Трендовые платья в белом цвете на лето 2024 / Фото Elle

В общем, белое платье – это классика, которая никогда не выходит из моды. В жаркие дни оно гораздо актуальнее, чем черное платье, которое притягивает солнечные лучи. Также платье в белом цвете подходит на любой случай – для будничных летних прогулок или вечеринок. Белое платье является мастхэвом в летнем гардеробе из-за своей способности адаптироваться к различным стилям и событиям.