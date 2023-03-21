5 базовых вещей, которые сделают ваш образ более дорогим: стильная подборка

Если в вашем гардеробе есть базовые вещи, создать стильный и дорогой образ можно очень легко. Вам стоит лишь иметь несколько единиц одежды из качественных материалов, которые прослужат вам длительное время.

В подборку базовых вещей вошли наряды, которые есть в гардеробе каждой из нас – это белая рубашка, брюки палаццо, белые кроссовки, джинсы голубого цвета или качественная сумка. Если купить этот наряд из качественных материалов, то вы точно получите вещь, которая пригодится вам в гардеробе.

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Белая рубашка

Белая рубашка – вечная классика, которая идеально впишется в ваш обычный или праздничный гардероб. Делайте ставку на модель размера оверсайз, с которой можете создать многослойный образ, или одеть под джинсы, кожаные брюки или палаццо. Свободная модель будет смотреться дорого и стильно.

Брюки палаццо

Палаццо – отличный вариант брюк, которые вы можете примерить и к кроссовкам, и к сапогам на каблуке. В вашем гардеробе может быть много классических цветов, которые впишутся в любые сочетания – с лонгсливом, джемпером, жакетом или блузой.

Белые кроссовки

Ну и куда же без белых кроссовок в подборке базовых вещей? Такая обувь нет срока годности, поэтому модна в любой сезон. Классические белые кроссовки подойдут к любым вещам – от брючных костюмов до романтических платьев.

Голубые джинсы

Джинсы из качественного денима в голубом цвете – наш повседневный мастхев. Делайте ставку на базовые mom джинсы, которые вы сможете с удовольствием носить с разным образами. От моделей из низкокачественного денима лучше отказаться, поскольку они дешевеют образ.

Качественная сумка

Стилисты часто говорят, что стоит делать акцент в создании образа на дорогую обувь, аксессуары и качественную сумку. Советуем вам выбирать модель сумки в классическом цвете, которую вы сможете стилизовать с любым нарядом и качественного материала, которая прослужит вам несколько лет.