О них надо забыть: от какой антитрендовой одежды надо избавиться в сентябре

Готовясь к новому сезону, постарайтесь избавиться от антитрендового наряда, который лишь сделает ваш образ старомодным. В магазинах вы найдете немало других альтернатив, поэтому от устаревших нарядов нужно избавляться.

Мода меняется каждый сезон, поэтому очень важно не добавлять в свой гардероб вещей, которые испортят образ, пишет Fashion 24. Некоторая одежда уже давно имеет бедный и старомодный вид.

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Если хотите иметь стильный и модный образ, то воспользуйтесь нашими советами и избавьтесь от наряда, который уже много лет назад вышел из моды. Лучше отправляйтесь на шопинг за поиском актуальных и трендовых вещей.

Брюки в клетку

Клетка всегда является модной, впрочем хорошо она выглядит на пальто, жакетах или юбках из твидового материала. От брюк в мелкую клетку надо избавиться, потому что они являются абсолютным антитрендом, поэтому лучше выберите брюки палаццо одного тона, которые точно не испортят вашего образа.



Антитрендовые вещи осени 2024 / Фото Pinterest

Бархатный спортивный костюм из бархата

Костюм из бархата выглядит очень дешево. Их сейчас почти не носят, поэтому лучше от них избавиться. Вместо этого выберите трикотажный костюм нейтрального цвета, который состоит из худи и джоггеров или свитшота и свободных брюк.



Антитрендовая одежда на осень 2024 / Фото Pinterest

Колготки в сеточку со стразами

Интересный фасон колготок в сеточку со стразами были модны 5 лет назад, впоследствии мода на них быстро прошла, поэтому лучше выбирать на осень базовые однотонные колготы, которые не будут выглядеть вульгарно.



Антитрендовые вещи осени 2024 / Фото Pinterest

К антитрендовым вещам также относится платье с баской, узкие брюки и лосины с кружевом. Лучше избавьтесь от них из своего гардероба, чтобы не выглядеть смешно и старомодно.