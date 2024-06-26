5 трендов десятилетия, которые покоряют моду: как они выглядят

Мода циклична, так что каждый год бренды черпают вдохновение из разных десятилетий. В трендах в последнее время были нулевые (низкая посадка джинсов, угги), а теперь снова возвращаются в моду 90-е.

Этот наряд будет отличаться минимализмом, непринужденной повседневной одеждой, зарождением гранджа и вещами в стиле "деловой бизнесвумен".

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Модные эксперты говорят, что возвращение этих трендов является органичным. Наряды девяностых имеют несколько преимуществ: они практичны и легко переосмысливаются на современный лад. В этом году модный Олимп покорили несколько вещей, на которые надо обратить внимание.

Минимализм

Такая одежда выглядит непринужденно, потому что не надо обдумывать каждую деталь в образе. Достаточно составить одежду из нейтральных цветов – черного или белого, выбрать чистые линии и простой крой. Вдохновением для создания образов может стать стиль Кэролин Бассетт-Кеннеди.



Трендовые вещи из 90-х годов / Фото L'officiel

Капри

Приталенные брюки длиной до голени вернулись в моду. Они берут начало с 90-х годов. В этом сезоне дизайнеры предложили несколько вариантов их стилизации. Лучше всего капри подходят к жакетам, топам, блузам и базовым футболкам.



Стильные вещи из 90-х годов / Фото L'officiel

Леопард

Такой противоречивый тренд из 90-х годов очень полюбили модницы в 2024 году. Леопардовый наряд выглядит эффектно и соблазнительно.



Трендовые вещи из 90-х годов / Фото L'officiel

Платье-слип

Вневременной элемент гардероба – платье-слип – приобрело популярность в 90-х годах. Стилисты советуют интегрировать его в свой гардероб. Можете примерить красное мини-платье с кружевом или длину макси на тонких бретельках.



Модные вещи из 90-х годов / Фото L'officiel

Чокеры

Такие изящные и красивые аксессуары, как чокеры излучают изящество и добавляют особых акцентов в образы. Добавляйте их к платьям или кэжуальным аутфитам.



Трендовые вещи из 90-х годов / Фото L'officiel

Модные эксперты недавно рассказали о трендовой обуви на 2025 год. В тренде будут балетки, сапоги на высоком каблуке, балетки Мэри Джейн или боксерские кроссовки.