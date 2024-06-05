Какая обувь подходит к классическим брюкам: 5 лучших вариантов

Классические широкие брюки – это стильный наряд на лето благодаря свободному крою и легкому силуэту, с которым можно создавать разнообразные модные образы. Узнаваемой чертой классических брюк является винтажный маскулинный крой, типичный для 1980-х годов.

Желательными такие брюки делают высокая талия и нейтральные цвета. Чтобы точно соответствовать трендам, стоит знать с чем сочетать такие брюки. Есть 5 вариантов стильного наряда, который хорошо сочетается с классическими брюками.

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Лодочки на каблуках

Очень длинные брюки безупречно сочетаются с классическими лодочками на каблуке с зауженным носком. Такая обувь идеально подходит для длинных изделий на высокой посадке.



Модные образы с обувью на лето 2024 / Фото Vogue

Босоножки

Легкие кремовые брюки в сочетании с жакетом стоит сочетать с босоножками и ремешком. Цвет костюма может быть любым, поскольку обувь подойдет к различным вещам.



Стильные образы с обувью на лето 2024 / Фото Vogue

Балетки

Не бойтесь сочетать широкие штанины с классическими балетками. Будет выглядеть такой образ изысканно и удобно. Стилисты только советуют обратить внимание на комбинацию пастельных цветов.



Красивые образы с обувью на лето 2024 / Фото Vogue

Шлепанцы

Такую обувь можно носить на отдыхе или даже одевать в офис. Можете надевать брюки на низкой посадке и сочетать с кожаными плетеными шлепанцами.



Стильные образы с обувью на лето 2024 / Фото Vogue

Кеды

Кеды идеально дополняются к брюкам на высокой посадке и хорошо рифмуются с рубашками, футболками поло и лонгсливами.



Эффектные образы с обувью на лето 2024 / Фото Vogue

Широкие и длинные брюки можно совместить с мюлями, лоферами, вьетнамками, обувью на танкетке, балетками в сетку или Мэри Джейн.