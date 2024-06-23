Названа обувь, которая не выйдет из моды в 2025 году: как она выглядит

Летом самой популярной открытой обувью являются босоножки и сандалии, впрочем модные эксперты уже определяют тренды на 2025 год и определили, что именно мы будем носить в следующем году.

В почете будут высокие сапоги и балетки. Если с высокими сапогами на осенне-зимнюю пору все понятно, то с балетками можем быть уверены, что они останутся с нами еще на следующий сезон. Поэтому те, кто их еще не приобрел, имеют прекрасную возможность это сделать и удачно инвестировать средства.

Читайте также Мини-юбки, которые завоевывают лето 2024: главные фасоны, которые представили дизайнеры

Балетки

Эта классическая обувь будет с нами в 2025 году. В моде будут нюдовые варианты с квадратным носком, прозрачные или блестящие, которые хорошо сочетаются с мини-юбками.



Стильная обувь, которая будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest

Высокие сапоги

Такая обувь ассоциируется со стилем бохо и будет на пике популярности уже в следующем году. Выбирайте для себя черные кожаные модели, которые удачно дополнят широкие брюки или шорты-бермуды. Но лучше всего высокие сапоги будут сочетаться с платьями.



Красивая обувь, которая будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest

Мэри Джейн

Балетки Мэри Джейн полюбились всем модницам за последние несколько сезонов, поэтому обязательно останутся в моде еще на один год. В следующем сезоне внимание уже будет больше приковано к плоской подошве и атласным вариантам с зауженным квадратным носком.



Актуальная обувь, которая будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest

Боксерские кроссовки

Эта неожиданная обувь вернется к нам в этом году и будет актуальной до следующих сезонов. Высокие боксерские кроссовки уже можно примерить в магазинах Zara и Bershka.



Модная обувь, которая будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest

Вьетнамки

Пляжные шлепанцы, которые называются вьетнамками, уже давно перестали быть пляжными. Теперь они прекрасно подходят к городскому гардеробу и удачно комбинируются с джинсами и брючными костюмами.



Актуальная обувь, которая будет в моде в 2025 году / Фото Pinterest

Также в 2025 году ожидайте появления трендовой анималистической обуви. В этом сезоне принт животных захватил все наряды, а уже в следующем сезоне в моде будет обувь. Также эксперты прогнозируют тренд на туфли и балетки с Т-образным ремешком.