Цветочные, драпированные и в горошек: названы самые популярные платья лета
Источник:L'Officiel
Не все приобрели трендовые платья на летнее время, поэтому советуем обратиться к коллекциям известных дизайнеров, чтобы понять, какие именно принты и фасоны являются популярными.
Нынешние тренды отличаются элегантностью и универсальностью. Среди фаворитов модные эксперты определили белые платья, вязаные крючком, в горошек или цветочный принт.
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Белый цвет
Белый цвет является благородным и изысканным, поэтому любому образу добавляет нарядности. Такое платье универсальное в стилизации и подойдет для самых разнообразных случаев.
Трендовые платья лета 2024 / Фото L'Officiel
Кроше
Вязаное платье крючком остается лидером уже несколько сезонов подряд. Оно имеет расслабленный и пляжный вид, поэтому идеально подойдет для отпуска у бассейна или городских прогулок.
Актуальные платья лета 2024 / Фото L'Officiel
В горох
Такие платья напоминают эстетику ретростиля и Мэрилин Монро или принцессу Диану. Кейт Миддлтон также любит гороховые платья в современном прочтении, поэтому советуем обратить на них внимание.
Эффектные платья лета 2024 / Фото L'Officiel
Драпировка
Складки ткани на одежде являются мастхэвом этого сезона. Многие знаменитости и модные блогеры уже активно добавили такие фасоны в свои гардеробы.
Модные платья лета 2024 / Фото L'Officiel
Цветочные
Флористические мотивы всегда остаются в моде в весенне-летнем сезоне, поэтому советуем добавлять эти платья в свой гардероб и красоваться в них до конца лета.
Трендовые платья лета 2024 / Фото L'Officiel
Также летом очень популярны шелковые платья в бельевом стиле. Они невесомые, поэтому станут комфортным выбором даже в сильную жару. Выбирайте короткие или длинные модели в любом цвете на ваш выбор – от нейтрального до яркого.