Цветочные, драпированные и в горошек: названы самые популярные платья лета

Не все приобрели трендовые платья на летнее время, поэтому советуем обратиться к коллекциям известных дизайнеров, чтобы понять, какие именно принты и фасоны являются популярными.

Нынешние тренды отличаются элегантностью и универсальностью. Среди фаворитов модные эксперты определили белые платья, вязаные крючком, в горошек или цветочный принт.

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Белый цвет

Белый цвет является благородным и изысканным, поэтому любому образу добавляет нарядности. Такое платье универсальное в стилизации и подойдет для самых разнообразных случаев.



Трендовые платья лета 2024 / Фото L'Officiel

Кроше

Вязаное платье крючком остается лидером уже несколько сезонов подряд. Оно имеет расслабленный и пляжный вид, поэтому идеально подойдет для отпуска у бассейна или городских прогулок.



Актуальные платья лета 2024 / Фото L'Officiel

В горох

Такие платья напоминают эстетику ретростиля и Мэрилин Монро или принцессу Диану. Кейт Миддлтон также любит гороховые платья в современном прочтении, поэтому советуем обратить на них внимание.



Эффектные платья лета 2024 / Фото L'Officiel

Драпировка

Складки ткани на одежде являются мастхэвом этого сезона. Многие знаменитости и модные блогеры уже активно добавили такие фасоны в свои гардеробы.



Модные платья лета 2024 / Фото L'Officiel

Цветочные

Флористические мотивы всегда остаются в моде в весенне-летнем сезоне, поэтому советуем добавлять эти платья в свой гардероб и красоваться в них до конца лета.



Трендовые платья лета 2024 / Фото L'Officiel

Также летом очень популярны шелковые платья в бельевом стиле. Они невесомые, поэтому станут комфортным выбором даже в сильную жару. Выбирайте короткие или длинные модели в любом цвете на ваш выбор – от нейтрального до яркого.