Андре Тан отмечает, что джинсовые образы сейчас на пике популярности. Деним является настоящим мастхэвом независимо от сезона и события: прогулки, свидания или отпуска. По этому случаю дизайнер составил несколько стильных денимовых образов, которые могут стать для вас модным вдохновением.

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Джинсовый комплект

По словам Андре Тана, самый простой способ примерить тотал деним - это купить готовый комплект. В таком случае не нужно подбирать верх и низ и искать удачное сочетание цветов. Вам стоит лишь добавить обувь и аксессуары, чтобы подчеркнуть стиль.



Андре Тан показал стильные денимовые образы / Фото из инстаграма дизайнера

Джинсовый корсет как акцент

"Если вы хотите создать эффектный и интригующий джинсовый образ, попробуйте добавить к нему корсет. Он прекрасно подчеркнет ключицы и зону декольте, а завершить look помогут объемные колье, многослойные бусы или заметный кулон на тонкой цепочке", – сказал дизайнер.



Красивые джинсовые образы / Фото из инстаграма Андре Тана

Расслабленный крой для комфорта

Свободная посадка и расслабленный крой все еще в моде, конкурируя с женственными силуэтами. Это отличный вариант для неторопливых прогулок и комфортных путешествий. Чтобы фигура не выглядела бесформенной, подчеркните талию или сочетайте широкий низ с облегающим верхом.



Андре Тан показал стильные денимовые образы / Фото из инстаграма дизайнера

Акценты в образе

"Если джинсовый тотал лук кажется вам скучным, расставьте яркие акценты: добавьте цветную обувь, сумку в тон, пояс, головной убор, массивные украшения и солнцезащитные очки", – добавил Андре Тан.

Красивые джинсовые образы / Фото из инстаграма Андре Тана

Эксперимент с цветами

Колорблоки, принты и градиенты выглядят смело и привлекают наше внимание. Если ваш верх с принтом, то Андре Тан советует низ оставлять однотонным.



Андре Тан показал стильные денимовые образы / Фото из инстаграма дизайнера

Летом добавляйте в свой гардероб различные фасоны джинсов в самых популярных цветах: голубом, черном и белом. Выбирайте для себя джинсовые шорты и юбки и дополняйте образ сумками из денимового материала.