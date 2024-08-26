Трендовая обувь осени 2024 –что надо купить в новом сезоне

Уже через несколько дней начинается осень, это означает, что время подумать об обуви, которая будет на пике популярности в новом сезоне. Дизайнеры уже успели продемонстрировать тенденции осени еще во время весенних Недель моды, а нам остается только выбрать для себя любимую пару.

Если в вещах в новом сезоне будет наблюдаться минимализм, то по обуви бренды решили немного поэкспериментировать и добавить изюминки, чтобы базовые вещи отличала эффектная обувь. Попробуем вместе узнать, что же будет в моде уже осенью 2024 года.

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Животный принт

В этом году все сходили с ума от леопардового принта, впрочем уже осенью на замену ему придет принт питона. Высокие сапоги на каблуках имеют безупречный вид, поэтому точно добавят изюминки любому ауфиту.



Эффектная обувь на осень 2024 / Фото Pexels

Мэри Джейн

Нам так сильно полюбились балетки и туфли Мэри Джейн, что этой осенью они не будут терять популярности. Советуем добавлять красивые балетки в сеточку с ремешком или туфли на каблуке с элегантным ремешком, который придаст образам женственности.



Актуальная обувь на осень 2024 / Фото Pexels

Обувь на платформе

Туфли на шпильке все еще остаются популярными, но вместе с тем в моду входит обувь на платформе. Это касается не только туфель на платформе, но и обуви.



Модная обувь на осень 2024 / Фото Pexels

Замшевые сапоги

Осенью замша станет материалом №1. Это касается не только одежды, но и обуви. Стилисты говорят, что все мы будем одержимы бохо-шиком, поэтому советуем добавлять в свой гардероб замшевые сапоги в стиле 1970-х годов.



Стильная обувь на осень 2024 / Фото Pexels

Что касается осенних трендов, то в новом сезоне будет царить минималистичный стиль на основе эстетики Old Money. Среди трендовых цветов будет бордовый, коричневый и темно-зеленый.