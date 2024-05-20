5 идей для летних образов, которыми стоит воспользоваться в этом сезоне: интересные фото

На календаре уже вторая половина мая, а это значит, что стоит искать для себя красивые летние образы. Летом модницы имеют больше идей для стилизаций, поэтому рассказываем о самых интересных из них.

Летом в приоритете всегда комфортные наряды, поэтому инфлюенсеры показывают образы, которые хочется повторить. К летней базе нарядов относятся классические элементы гардероба, которые модницы удачно комбинируют между собой.

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Fashion 24 собрал самые интересные образы модных девушек, которые можно легко повторить, опираясь на собственный гардероб. Сочетайте этим летом базовые вещи между собой (белую футболку с джинсами, брюки палаццо с майкой, шорты с рубашкой и т.д.), но и не забывайте об интересных сочетаниях.

В дополнение – завершайте look красивыми солнцезащитными очками и акцентными сумками, как помогут добавить образу особой изюминки.

В этом году очень модным является леопардовый принт, поэтому выбирайте для себя интересные юбки в длине макси, сочетая их с базовыми белыми или черными майками. Чтобы образ был полностью трендовым – добавляйте к аутфиту сумку красного цвета.

В последнее время стало очень модно носить демисезонные казаки в летнее время. Эта обувь хорошо сочетается с интересными юбками и футболками нейтральных тонов. Ради особого шика – завяжите на поясе клетчатую рубашку.

Такой элемент гардероба, как жилетка, пришла в моду благодаря эстетике Old Money. Мы привыкли носить жилетку вместе с брюками одного оттенка, как костюм и с джинсами. Впрочем этим летом советуем сместить акценты и примерить красивую длинную юбку.

Балетки Мэри Джейн не теряют популярности, поэтому носите их с любым нарядом, поскольку подходят они ко всем возможным вещам. Если хотите создать look в стиле casual – одевайте рубашку с джинсами.

Пижамные брюки становятся особенно актуальными в летнее время, поэтому носите их произвольно с футболками, майками, топами или рубашками и довершайте кроссовками.

Чтобы создать как можно больше интересных образов, не бойтесь экспериментировать и постоянно совершенствовать навыки в создании аутфитов. Добавляйте к образам украшения, головные уборы и аксессуары, которые способны вывести ваш look на новый уровень.