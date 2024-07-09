Что носят француженки летом: стильные образы, которые понравятся всем

Французские модницы являются эталоном для многих девушек из разных уголков мира. Они умело стилизуют базовые вещи, создавая легкую небрежность и вызывают все равно восхищение и желание повторить их образы.

Эстетика французских образов довольно узнаваема. В основе четко прослеживается наследие Джейн Биркин с ее любовью к соломенным корзинам. Но французские женщины используют еще много других приемов, поэтому далее расскажем об их любимых элементах гардероба.

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Плетеные аксессуары

Вместо любимой корзины Джейн Биркин, француженки выбирают плетеные сумки. Они способны добавить образу летней атмосферы. Красиво будет выглядеть образ, если добавить сверху еще и плетеную шляпу. Сумка и головной убор удачно сочетаются с льняным платьем свободного кроя и сандалиями.



Красивый образ француженки / Фото Harper's Bazaar

Акцентный топ

Топы являются одними из главных элементов летнего гардероба, поэтому девушки любят делать его акцентом в своих аутфитах. Выбирайте топы с цветочными аппликациями или обнаженной спиной.

Сочетайте их с классическими брюками и сандалиями. Если хотите добавить немного изысканности – одевайте босоножки или слингбэки.



Модный образ француженки / Фото Harper's Bazaar

Сет с топом и юбкой

Выбирайте на лето топ в сочетании с юбкой. Такой комплект является универсальным и функциональным решением. Удобство этих вещей в том, что их можно стилизовать отдельно и сочетать топ с джинсами, а юбку с майками и футболками. Дополняйте наряд мюлями на каблуках kitten heels.



Эффектный образ француженки / Фото Harper's Bazaar

Все парижанки имеют свой изящный стиль, который передается им из поколения в поколение. Эти девушки выбирают минималистичные наряды и всегда делают ставку на нежность. Они никогда не гонятся за трендами, а всегда выбирают комфорт.