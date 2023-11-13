Главный тренд 2023 – old money: как создать изысканный образ для мужчин
Эстетика old money увлекла все тренды в этом году. Инфлюэнсерши все чаще выбирали сдержанные и минималистические образы в стиле "тихой роскоши". Но немногие знают, что в этой эстетике можно создать изысканные образы и для мужчин.
В одежде эстетика old money – это, прежде всего, высокое качество наряда, элегантность и утонченность. 24 Канал расскажет, как адаптировать вечный тренд для мужчин
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Как мужчинам одеваться в стиле old money
Чтобы иметь дорогой и изысканный вид в стиле "тихой роскоши", присмотритесь к классической одежде с традиционным кроем.
В гардероб мужчинам следует добавить следующие наряды:
- пиджаки с узкими лацканами,
- штаны с высокой посадкой,
- прямые или зауженные брюки,
- рубашки-поло,
- трикотажные жилеты.
Детали и аксессуары играют немаловажную роль в изысканных образах. Используйте кожаные ремни, шелковые галстуки, часы, карманные платки.
Не стоит использовать наряды кислотных или суперярких цветов. Old money – это сдержанность, поэтому выбирайте одежду в приглушенных цветах: хаки, черном, коричневом, темно-синем или белом. Образ, состоящий из одного-двух цветов, тоже будет удачным.
Не пренебрегайте качеством материала. Обратите внимание на шерстяные, хлопчатобумажные или шелковые материалы. Наряды из льна тоже имеют место в гардеробе old money.
Где черпать вдохновение
Если для девушек и женщин блестящей представительницей стиля old money является принцесса Диана, то для мужчин этот статус может претендовать итальянский актер Микеле Морроне. Его стиль очень напоминает "тихую роскошь" благодаря классическим нарядам и довольно минималистическим образам.
Также вдохновение можно черпать из мужских коллекций брендов The Row, Bottega Veneta, Khaite, или других фэшн-блоггеров.