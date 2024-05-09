Чаще всего модницы носят летом шорты из льна, костюмной ткани, хлопка, денима или трикотажа, пишет Fashion 24. Проследив их ауфиты, мы выделили несколько базовых и стильных образов, которые вы сможете легко повторить.

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Льняные шорты + рубашка

Такой образ выглядит довольно празднично и эффектно. Выберите на лето для себя шорты белого цвета и сочетайте с белой рубашкой. Довершайте look с помощью балеток с ремешками и белой сумкой.

Кожаные шорты + майка

Актуальны не только кожаные платья, юбки и жакеты, но и шорты также. Советуем выбирать для себя базовый оттенок. Благодаря которому можно будет создать немало образов. К примеру, светло-шоколадный оттенок хорошо сочетается с бордовой майкой.

Джинсовые шорты + жакет

Летние дни тоже бывают порой прохладными, поэтому попробуйте совместить верх не только майками и футболками, но и стильным жакетом.

Велосипедки + свитшот

Инфлюенсеры также часто любят носить кэжуальный аутфит, сочетая велосипедки со свитшотом. Такой вариант подойдет на утро или вечер, а в обеденное время его можно снять и накинуть на плечи.

Шорты + жилетка

Сочетание жилета с шортами – хит лета. Выбирайте жилет и шорты одного цвета и разбавляйте образ интересными босоножками на завязках.

Кроме этих вариантов можно применить также немало других стильных сочетаний. Дополняйте аутфиты рубашкой оверсайз, одевайте интересные топы или бра и завершайте look сандалиями, босоножками, балетками, кроссовками или вьетнамками.