Вы можете на этом сэкономить: в какую одежду не стоит вкладывать большие деньги
Источник:инстаграм less_is_best_fashion
Оказывается, чтобы иметь достойный гардероб, необязательно покупать дорогие вещи известных брендов. На некоторой одежде и обуви можно сэкономить, не потеряв при этом достойного вида.
В нашем шкафу должны быть такие предметы, которые будут служить нам годами – преимущественно они не зависят от трендов и пригодятся даже тогда, когда мы будем составлять наиболее актуальный лук сезона. А есть те вещи, которые не стоят потраченных больших денег – они либо не сильно влияют на луга, либо быстро выходят из моды, либо просто часто теряют форму из-за ежедневного ношения.
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Качество надо учитывать всегда, но нет необходимости покупать каждое изделие от известных дизайнеров. Украинская стилистка поделилась мыслями о том, во что следует вкладывать вещи при формировании гардероба, а на чем можно сэкономить.
Не стоит жалеть денег на:
- украшения;
- очки;
- сумки;
- неспортивную обувь;
- верхнюю одежду (особенно пальто и кожаные изделия);
- пиджаки и костюмы;
- вещи, которые вы лично определили для себя как базовые на долгие годы;
- вещи, зарекомендовавшие себя как вневременные (например, классические туфли-лодочки или маленькое черное платье).
А вот на что стилистка не советует тратить большие суммы, так это на:
- микротренды, которые носят в один момент;
- футболки, майки и другой "расходный материал";
- деним;
- трикотаж: стилистка советует покупать качественный, но такой можно найти и в масс-маркете;
- изделия из полиэстера;
- кроссовки и кеды.
Напомним, ранее мы рассказывали о трендах, которые потеряют популярность в 2024 году. Это, в частности, туфли таби, маленькие сумочки и платья-комбинации. Тратить на них средства тоже нет особого смысла.