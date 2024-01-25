Кайли Дженнер пришла с дочерью на шоу Valentino в одинаковых образах: поразительный выход

Знаменитость Кайли Дженнер прилетела из США в Европу на показы модных брендов. Светская львица появилась в Париже со своей 5-летней дочкой Сторми. Звездная мамочка и дочь выглядели одинаково.

Париж собирает в эти дни невероятное количество знаменитостей, приезжающих на показы в рамках Недели моды. Все привыкли приковывать свое внимание к Кайли Дженнер и ее бойфренду Тимоти Шаламе, но светская львица решила всем напомнить о своей 5-летней дочери Сторме.

Читайте также Какие свитера одевать этой зимой: модные примеры показывает француженка Жюли Феррери

Образ Кайли Дженнер и Сторми

Основательница бренда Kylie Cosmetics посетила показ Valentino Haute Couture весна-лето 2024 в рамках Недели моды в Париже. Кайли Дженнер выбрала для себя и дочери длинные черные платья. Инфлюэнсерша надела черное платье-бюстье с вырезами на спине, которое дополняла накидка с перьями.

Сторми надела черное платье на длинный рукав, которое украшали перья на рукавах. Оба позировали перед камерами в черных очках. Стилисты собрали волосы Кайли в пучок и завершили образ массивными серьгами.

Роскошный аутфит в черном цвете Кайли Дженнер дополнила сумкой в форме полумесяца из атласного материала. На модный показ молодая миллионерша приехала со своей мамой Крис Дженнер.



Кайли Дженнер пришла с дочерью на модный показ / Фото Getty Images

Возвращаясь после модного шоу в отель, Кайли радостно давала поклонникам, ожидавшим ее у входа автографы и даже делала с ними селфи, мило улыбаясь на камеру.