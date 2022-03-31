Ювелирный бренд Guzema собирает средства на амуницию для ВСУ и терробороны Чернигова

Ювелирный бренд Guzema начал собирать деньги на снаряжение для военных и тербороны Чернигова. Средства будут поступать в благотворительный фонд Guzema Foundation.

Ювелирная дизайнерша Валерия Гузема неделю назад сообщила, что ее бренд возобновляет работу, чтобы поддержать экономический фронт Украины. Вместе с тем, она сообщила, что всю чистую прибыль от проданных ювелирных украшений бренд передаст на нужды украинской армии и народа.

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На инстаграмм-странице Валерии Гуземы появилось сообщение, в котором говорится, что Guzema Foundation открывает сбор средств на амуницию для ВСУ и терробороны Чернигова.

"Друзья, благотворительный фонд Guzema Foundation был основан более года назад для помощи деткам, которые борются за жизнь. Сегодня каждый украинец вынужден бороться за жизнь со страшным врагом в кровавой войне. Поэтому фонд изменил фокус деятельности и открыл сбор средств на амуницию для ВСУ и терробороны Чернигова", – говорится в сообщении.



Дизайнер отмечает, что каждый даже самый маленький вклад сегодня является броней для украинского солдата, а каждый маленький шаг спасает еще одну украинскую жизнь.