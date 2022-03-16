Ювелир из Нидерландов изготовила серьги-аллигаторы из 18-каратного золота в поддержку Украины

Нидерландская скульпторша и дизайнер украшений Биби ван дер Вельден создала серьги в виде аллигаторов в поддержку Украины. Средства по продажам будут переданы фонду UNICEF, который направит их на поддержку украинских детей и детей-беженцев.

Ювелирная дизайнер переосмыслила свои культовые серьги в виде аллигаторов в поддержку Украины. Массивные серьги изготовлены из 18-каратного золота и окрашены в цвета украинского флага.

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Аллигатор создан из желтого лимона и голубого топаза с голубыми и желтыми сапфировыми глазами.

Аллигатор для меня – символ настойчивости. Это бесстрашное доисторическое животное демонстрирует свою приспособленность и волю к жизни. Топаз ассоциируется с сочувствием и наведением мостов между людьми, а лимон укрепляет выносливость,

– отметила скульпторка.

Стоят эти ювелирные украшения в 5240 евро (168 тысяч гривен). Всю полученную сумму по продаже Биби ван дер Вельден обещает направить в поддержку украинских детей и детей беженцев, вынужденных покинуть свои дома.



Скульптор создала серьги в поддержку Украины / Фото с Artnet

Многие ювелирные украшения Биби ван дер Вельден выпускаются ограниченным тиражом, впрочем "неограниченное издание" по-прежнему подписано и пронумеровано, "чтобы вы знали, что вы один из многих, кто помог изменить мир к лучшему", отмечено на ее веб-сайте.



Скульптор создала серьги в поддержку Украины / Фото с Artnet

Хотя ювелирная дизайнер и не имеет семейных связей с Украиной, войну в Украине с российскими захватчиками приняла близко к сердцу. Ее дедушка приютил еврейских детей в Нидерландах во время Второй мировой войны, а ее мать провела недели в ловушке в бомбоубежище, пока вокруг нее бушевали бои.

Теперь, в дополнение к проекту с серьгами в виде аллигатора, Биби ван дер Вельден продолжает идти по пути своего дедушки. Теперь она и ее семья поздравляют беженцев из Украины в собственном доме.