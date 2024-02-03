В серебристом платье: Юлия Санина показала дерзкий образ в финале Нацотбора
Лидер известной группы The HARDKISS Юлия Санина стала ведущей Нацотбора на Евровидение-2024. На сцене конкурса она очаровала своим стильным образом.
Отметим, что не менее красивым получился аутфит у судьи Национального отбора Джамалы. Беременная артистка подобрала многослойное белоснежное платье, которое подчеркивало ее состояние.
Важно Нацотбор на Евровидение-2024 в эфире: онлайн-трансляция финала
Трендовый образ Юлии Саниной на Нацотборе-2024
На долгожданный финал Национального отбора певица надела элегантное серебристое макси-платье, дополненное шикарным капюшоном. К своему ансамблю ведущая подобрала серебряные украшения.
Кроме потрясающего наряда, Юлия дополнила свой аутфит безупречным макияжем, накрасив губы яркой красной помадой и нанеся серебристые тени.
Что касается прически, то исполнительница выбрала изысканный, но привлекательный пучок, который идеально дополнил ее общий образ.
Где смотреть Национальный отбор на Евровидение-2024
Долгожданный финал Национального отбора на песенный конкурс начался ровно в 18:00. Наблюдать за событием можно на телеканал "Суспільна культура" и ютуб-канале "Евровидение Украина".
Кроме того, трансляция доступна на фейсбук-странице "Общественного Евровидения", на сайте eurovision.ua и в мобильном приложении suspilne.tv.