Юлия Санина на пресланче Евровидения-2023 появилась в наряде украинского бренда: фото образа

Лидер группы The Hardkiss Юлия Санина будет одной из ведущих Евровидения-2023. На днях состоялся пресланч песенного конкурса, где артистка предстала перед камерами в наряде популярного украинского бренда The Coat.

В настоящее время исполнительница активно готовится к Евровидению-2023, которое уже через считанные недели состоится в Ливерпуле. Санина будет единственной ведущей от Украины, присоединяется ко всем событиям, происходящим накануне масштабного шоу.

Смотрите также За 73 тысячи гривен: Елена Лавренюк одела платье Paco Rabanne на премьеру фильма "Эгрегор"

Стильный look Юлии Саниной

Юлия позировала перед камерами в стильных брюках палаццо и бежевой блузке с голубой и желтой вышивкой на груди. Такой наряд артистка соединила с туфлями-лодочками пудрового цвета на каблуке. Волосы уложила в голливудские локоны, а на лице сделала макияж с коричневой матовой помадой на губах и с коричневыми тенями с блестками на глазах.

Аутфит Саниной завершили лаконичные кольца, браслет и нежный маникюр в тон наряда.



Юлия Санина в наряде бренда The Coat / Фото из инстаграмма певицы



Юлия Санина в наряде бренда The Coat / Фото из инстаграмма певицы

Напомним, недавно солистка The Hardkiss появилась на передовой статье британского издание The Times. Фото Юлии Саниной разместили у громкого заголовка: "Встречайте украинскую ведущую Евровидения".