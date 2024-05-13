В вещах от украинских брендов: Юлия Санина поразила образом на премии BAFTA

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина появилась в красивом образе на церемонии вручения премии Британской телевизионной академии BAFTA.

Украинско-британское Евровидение 2023 года победило в номинации "Лучшее прямое шоу в эфире", пишет Fashion 24. На красную дорожку Юлия Санина вышла вместе с британской соведущей в безупречном платье.

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Образ Юлии Саниной

Поклонники певицы могут проследить любовь Юлии Саниной к вещам, которые создает дизайнер Валерия Ковальская. Это едва ли не единственный любимый бренд исполнительницы, который она чаще всего примеряет для съемок, выступлений или важных светских событий.

На красную дорожку BAFTA TV Awards 2024 Юлия Санина вышла в белоснежном эффектном платье от бренда VALERY KŌVALSKA. Наряд состоял из мини-платья белого цвета на длинный рукав, которое было завершено шифоновыми вставками. Многие вещи от VALERY KŌVALSKA украшены длинной тесьмой или декорированными волнами-рюшами, делая наряд узнаваемым и уникальным.



Юлия Санина в красивом платье / Фото Jet Setter



Юлия Санина в роскошном наряде / Фото Jet Setter

Образ Юлии Саниной дополнили белые классические босоножки с тонким ремешком от бренда Kachorovska и бриллиантовые серьги от бренда SOVA. Стилисты сделали исполнительнице прическу в стиле мокрого эффекта, зачесав передние пряди волос, а визажисты сделали насыщенный макияж, который подчеркнул красоту.

Вместе с Саниной на сцену вышла и соведущая Евровидения 2023 года Ханна Ваддингем. Она надела черное платье-бюстье с острыми разрезами, которые довершали блестящие камни.

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