Юлия Санина показала роскошный образ в корсете от бренда VALERY KŌVALSKA: красивые фото

Украинская фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина стала ведущей телешоу "Страна невероятных людей". Для первого выпуска знаменитость выбрала для себя изысканный аутфит от украинского дизайнера.

Юлия Санина крайне редко появляется в дорогих иностранных брендах. Чаще всего она выбирает наряды от наших дизайнеров. Исполнительница любит украинский бренд VALERY KŌVALSKA, поэтому неоднократно примеряла наряды от дизайнера на свои концерты или телевизионные шоу.

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Образ Юлии Саниной

Фронтвуменка выбрала для себя пудровый корсет с шифоновыми и атласными вставками ткани разных слоев, которые дополнила серыми брюками на высокой посадке. К этому аутфиту Санина подобрала туфли серого цвета с острым носком на платформе и каблуке.

Как всегда, аутфит Саниной дополняла безупречная прическа и макияж. Личные стилисты исполнительницы решили уложить волосы в локоны, а на лицо нанести макияж с акцентом на темные тени и помаду сливового оттенка.

Поклонники фронтвуменки группы The Hardkiss уже успели написать ей немало приятных комментариев относительно ее вида и образа:

"Юля! Какая красивая! Как всегда";

"Этот образ невероятный";

"Юля, ваша внешность идеальна";

"Очень красивая";

"Невероятной красоты женщина";

"Вау, как кукла".

Что известно о шоу Страна невероятных людей

Юлия Санина вместе с Тимуром Мирошниченко каждый выпуск будут представлять зрителям таланты украинцев и рассказывать о сильных, смелых и одаренных людях. Шоу имеет целью рассказать о несокрушимом поколении украинцев и героях нашего времени.