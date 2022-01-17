Исполнительница решила выйти в свет в образе в стиле вестерн. Раньше она уже надевала вязаное пончо с бахромой, а на выходных подтвердила свою любовь к богемным нарядам.

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52-летняя звезда вышла на шопинг со своей 13-летней дочерью Эммой в стильном образе в стиле Дикого Запада. Очевидно, Джей Ло решила немного отойти от своих любимых нарядов с нулевых и попробовать новые модные направления.

Исполнительница надела на шопинг в торговый центр The Grove, что в Лос-Анджелесе укороченный кремовый гольф с удлиненными рукавами, соединив его с длинной юбкой пэчворк от Dior.

Ее аутфит завершили замшевые ковбойские сапоги и сумка Chanel с бахромой. Певица зачесала волосы в высокий пучок, дополнила look золотыми серьгами, коричневыми очками-шторами и защитной маской.

Дочь знаменитости надела белые кеды, голубые джинсы и свитшот оверсайз. Во время прогулки Дженнифер и Эмма нежно держались за руки и обнимались.

Джей Ло со своей дочерью Эммой / Фото с Getty Images