Самый популярный тренд 2023 года – юбка макси: как ее носить показывают инфлюэнсеры

Трендсеттеры уже давно доказали нам, что лучшим выбором для весны есть юбка длины макси. Она уже появилась в гардеробах всех звезд стритстайла и показываем вам, как ее стильно носить.

В этом году юбки длины макси бьют все рекорды. Дизайнеры представили юбки из костюмной ткани, денимовые, атласные и кожаные.

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Тренд на длину макси быстро подхватили звезды стритстайла и инфлюэнсеры. Гейли Бибер и Эльза Госк еще осенью примеряли на себе длинные кожаные и джинсовые юбки, а уже сейчас они находятся на пике популярности.

Если вам кажется, что эта юбка довольно трудна в стилизации, то спешим вас в обратном. Юбку длины макси можно легко стилизовать и интегрировать в гардероб для любого сезона.

И хотя длинная юбка сейчас завоевала гиперпопулярность, мы уверены, что тренд на нее не исчезнет даже в новом осенне-зимнем сезоне.

Шведка Эльза Госк носит длинную юбку в паре с жакетом одного цвета и материала. Атласная юбка хорошо подходит босоножкам и лонгсливам, а также майкам и жакетам.

Стоит отметить, что монохромные образы выглядят довольно элегантно и дорого, так что можете сделать ставку на стилизацию наряда одного цвета.

Денимовые юбки носите с сапогами на каблуке или ботинками на массивной подошве. Юбки длины макси хорошо смотрятся с кроссовками и сапогами на каблуке до колен.



Стильные образы с юбкой макси / Фото с Elle



Стильные образы с юбкой макси / Фото с Elle



Стильные образы с юбкой макси / Фото с Elle



Стильные образы с юбкой макси / Фото с Elle



Стильные образы с юбкой макси / Фото с Elle



Стильные образы с юбкой макси / Фото с Elle



Стильные образы с юбкой макси / Фото с Elle