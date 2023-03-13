Цього року спідниці довжини максі б’ють всі рекорди. Дизайнери представили спідниці з костюмної тканини, денімові, атласні та шкіряні.
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Тренд на довжину максі швидко підхопили зірки стрітстайлу та інфлюенсери. Гейлі Бібер та Ельза Госк ще восени приміряли на собі довгі шкіряні та джинсові спідниці, а вже зараз вони перебувають на піку популярності.
Якщо вам здається, що ця спідниця досить важка у стилізації, то спішимо вас у зворотньому. Спідницю довжини максі можна дуже легко стилізувати та інтегрувати в гардероб для будь-якого сезону.
І хоч довга спідниця зараз завоювала гіперпопулярність, ми впевнені в тому, що тренд на неї не зникне навіть у новому осінньо-зимовому сезоні.
Шведка Ельза Госк носить довгу спідницю в парі з жакетом одного кольору та матеріалу. Атласна спідниця гарно пасує до босоніжок та лонгслівів, а також до майок та жакетів.
Варто зазначити, що монохромні образи виглядають досить елегантно та дорого, тож можете зробити ставку на стилізацію вбрання одного кольору.
Денімові спідниці носіть з чоботами на підборах або черевиками на масивній підошві. Спідниці довжини максі гарно виглядають з кросівками та чоботами на підборах до колін.
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle
Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle