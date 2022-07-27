В сети спорят из-за обложки Vogue с Зеленской: что бы на это сказала Лейбовиц

Днем ранее американский журнал Vogue опубликовал результаты съемки Елены Зеленской, фото которой делала культовая фотография Энни Лейбовиц. В свое время она фотографировала Майкла Джексона, Леннона и Оно, Елизавета II и других.

Съемки для самого известного глянца Vogue прошли в начале июля в Киеве. Туда фотография Энни Лейбовиц прибыла вместе с журналистом, где в Офисе Президента и на аэродроме в Гостомеле провела фотосессию. На протяжении всей съемки первую лед поддерживал Владимир Зеленский.

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На обложке журнала Елена Зеленская предстала в маскулинном образе, который, к слову, продумала фэшн-редактор украинского Vogue Юлия Пелипас: легкая молочная блуза, черные брюки и черные балетки. Ее блуза была едва открытой, а самая первая леди сидела на ступеньке в вестибюле, удобно сложив руки на коленях. За ней можно увидеть мраморные колонны и мешки с песком для защиты от вероятных обстрелов и осколков. Волосы первой леди были едва вложены, а на лице – минимум макияжа.

Как подметила украинская блоггер и эксперт по стратегическим коммуникациям Валерия Вачевская, обложка Vogue с Еленой Зеленской имеет несколько причин, чтобы называться "феминистической":

прежде всего, это поза, в которой сидит первая леди – расслабленно и одновременно уверенно, без фэшн-уподоблений и лицемерия;

ее одежда, которая похожа на миллионы образов украинок; она разрушает стереотип, что первая леди должна быть безупречна и выглядеть "на миллион";

ее взгляд, прямой, уверенный, показывающий, насколько сильной и смелой может быть женщина во время войны в Украине;

локация, где она снималась – позади нее защитные фортификации, напоминающие, что первая леди остается в центре страны, в столице, и, несмотря на это, ее жизнь продолжается со всеми остальными.



Почему обложка Vogue с Зеленской феминистическая / Фото с инстаграмма Вачевской

Реакция сети

Однако многие украинцы были несколько шокированы такой обложкой для Vogue, приводив аргументы, что сейчас не время для фотосессий, почему Елена сидела в такой позиции, где платья и каблуки и многие другие сексистские и стереотипные утверждения.

Однако следует заметить, что Энни Лейбовиц всегда любила эксперименты. Ее самой известной фотографией стал снимок исполнителя Джона Леннона и любимой Йоко Оно за 5 часов до его убийства. Он до сих пор считается самым популярным в истории журнала Rolling Stone, где Энни удалось поработать 10 лет.



Джон Леннон из Йоко Оно за 5 часов до убийства / Фото Энни Лейбовиц, Rolling Stone

В частности, фотография 7 лет работала в знаменитом глянце Vanity Fair, а Библиотека Конгресса США назвала ее "живой легендой". Среди ее самых известных гостей на фотосессиях были: семья Барака Обамы, Джонни Депп и Кейт Мосс, Леонардо Ди Каприо, Майкл Джексон, Энн Гэтэуэй, Вупи Голдберг Кира Найтли, Скарлетт Йогансон, Стинг, Майли Сайрус, Майкл Джексон, Билл Гей, Леди Гага, Адель, Ким Кардашян, Серена Уильямс и десятки других звезд.

Фото звезд авторства Энни Лейбовиц / Архивные фото из сети

Авторское видение Лейбовиц с карьерой более 50 лет заслуживает того, чтобы мы видели Елену Зеленскую такой, какой она есть на обложке Vogue. Конечно, понятия вкуса и красоты субъективны, впрочем, стоит ли осуждать художницу, которая увидела первую леди именно такой? В частности, мир очевидно "устал" от войны в Украине, поэтому такие инструменты влияния, как культура, в частности, фотосессия первой леди для ведущего журнала в мире, может сыграть Украине только на руку.

Также стоит отметить, что именно редакция глянца Vogue во главе с находящейся в США Анной Винтур решает, что должна быть на обложке журнала. Учитывая более чем столетнюю историю журнала, редакторы имеют определенные представления, что может "сыграть", а что нет. Особенно если они эксперты в своей отрасли.