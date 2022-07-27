Уже не первый раз вагоны "Укрзализныци" привозят в Украину известных знаменитостей. Одной из таких стала 72-летняя Энни, снимавшая в свое время Джона Леннона, Мика Джагера, Деми Мур, Майкла Джексона, Джорджа Буша, Елизавета II, Леонардо Ди Каприо и других.

Важно Елена Зеленская позировала для американского Vogue: фото первой леди Украины на обложке

А теперь в объективе ее камеры оказалась супруга президента Украины Елена Зеленская. Энни Лейбовиц призналась, что для нее эта съемка историческая, ведь она увидела уставших, но по-настоящему сильных и несгибаемых людей среди охваченной войной страны,

– рассказали в "Укрзализныце".

На снимках можно увидеть женщину с украинскими фотографами, с которыми удалось встретиться во время выставки "Спасая будущее". В конце ее визита Энни подарили репродукцию работы, которая произвела на фотографку самое большое впечатление. На ней изображен испуганный ребенок, который держит родных за руку в коридоре вагона поезда. Вероятно, такое фото было сделано во время эвакуации из зоны боевых действий в Украине.

Почему Лейбовиц была в Украине

Отметим, что Энни Лейбовиц фотографировала для американского журнала Vogue первую леди Украины. Несколько фотографий было создано в Офисе Президента, а также на разрушенном аэродроме в Гостомеле возле "Мрии". Снимки вызвали обсуждение в сети, ведь многих поразила обложка глянца, где Елена изображена в несколько маскулинном образе – не присущем для глянцевых модных изданий.