Известная американская модель Эмили Ратаковски знает, как ошеломить прохожих своим бесспорным видом.

На улицах Нью-Йорка папарацци поймали в объектив американскую модель Эмили Ратаковски. Ее стильный образ ошеломил многих прохожих.

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Как выглядела Эмили Ратаковски

Знаменитость вышла на прогулку со своей собакой по имени Коломбо. Модель надела коричневый пуховик Michlin Jacket Soft Powder Brown из новой коллекции украинского бренда IENKI IENKI.

Стоимость такой куртки – 64 700 гривен.

Пуховик Эмили затянула поясом, подчеркнув талию. Также на ней был серый свитер, черные брюки клеш и светлые кроссовки от Stella McCartney. Волосы известная модель распустила и надела на глаза солнцезащитные очки. Как настоящая верная собака, Коломбо послушно шел на поводке рядом.

Любопытно! Вдохновением для создания знакового силуэта бестселлера IENKI стал образ Мишленовского Человека. Чтобы получить фигуру формы песочных часов, дизайнеры добавили пояс. Это сделало Michlin Jacket одной из самых популярных моделей бренда.

IENKI IENKI является настоящей находкой для мировых звезд. С самого начала существования бренда одежду IENKI IENKI носят Белла и Джиджи Хадид, Кортни Кардашьян, Хейли Бибер, Grimes и многие другие.