На вулицях Нью-Йорка папараці спіймали в об'єктив американську модель Емілі Ратаковскі. Її стильний образ приголомшив багатьох прохожих.
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Як виглядала Емілі Ратаковскі
Знаменитість вийшла на прогулянку зі своїм собакою на ім'я Коломбо. Модель одягла коричневий пуховик Michlin Jacket Soft Powder Brown з нової колекції українського бренду IENKI IENKI.
Вартість такої куртки – 64 700 гривень.
Пуховик Емілі затягнула поясом, підкресливши талію. Також на ній був сірий светр, чорні штани кльош і світлі кросівки від Stella McCartney. Волосся відома модель розпустила та одягла на очі сонцезахисні окуляри. Як справжній вірний пес, Коломбо слухняно йшов на повідцю поруч.
IENKI IENKI є справжньою знахідкою для світових зірок. З самого початку існування бренду одяг IENKI IENKI носять Белла і Джіджі Хадід, Кортні Кардашьян, Хейлі Бібер, Grimes і багато інших.