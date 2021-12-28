Эльза Хоск показывает, как выглядеть дорого в длинной дубленке: актуальный аутфит

Знаменитая модница Эльза Хоск постоянно удивляет свою 8-миллионную аудиторию интересными образами. Модель продемонстрировала, как роскошно на ней сидит длинная дубленка в паре с костюмом в тон к верхней одежде.

Эльза Хоск хорошо разбирается в монохромном наряде, поэтому умеет легко подчеркнуть каждую деталь. Скандинавская блондинка уже не в первый раз создает аутфит в шоколадных тонах, который выглядит дорого и стильно.

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Каждый выход манекенщицы хочется долго рассматривать. Эльза умеет надеть обычное платье или костюм и завершить его очень стильно. Молодая мамочка является иконой стиля и вдохновением для миллионов девушек со всего мира.

Во время одной из последних прогулок звезда бельевого бренда создала из базовых вещей роскошный look.

Образ Эльзы Хоск

Модель надела коричневый трикотажный костюм, состоящий из длинной юбки на завязках и джемпера с вырезом на длинный рукав. Уютный зимний набор Эльза одела от бренда Christopher Esber.

Среди большого разнообразия верхней одежды модель сделала ставку на длинную коричневую дубленку с молочным воротником и рукавами. Стоит такое эффектное зимнее изделие от польского бренда THE MANNEI 115 тысяч гривен.

Эльза дополнила образ черной парой челси от Bottega Veneta. Блондинка зачесала волосы в пучок и выпустила передние пряди.



Стильный образ шведской модницы / Фото из инстаграма



Стильный образ шведской модницы / Фото из инстаграма