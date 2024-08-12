Как сочетать каблуки с кепкой: стильный образ показывает Эльза Хоск

Манекенщица Эльза Хоск хорошо разбирается в стиле и трендах и всячески доказывает это своими выходами. Она умеет безупречно позировать, поэтому все ее фотографии выглядят удачно и интересно.

Эльза любит яркие образы, впрочем иногда обращается к классике и демонстрирует базовые аутфиты. Модель едва ли не ежедневно создает эффектные образы, поэтому до мелочей знает все секреты стилизации. В своем последнем инстаграм-сообщении красавица показала красивый образ, который сможет повторить любая модница.

Читайте также Дарья Билодид похвасталась на отдыхе сумкой Chanel: модные фото

Роскошный образ Эльзы Хоск

Эльза Хоск надела голубую рубашку в вертикальную белую полоску от собственного бренда Helsa studio. Шведка решила добавить образу сексуальности и расстегнула верхние пуговицы.

На низ она примерила темно-синие джинсы клеш от Saint Laurent, которые довершила широким коричневым поясом. Манекенщица надела коричневые туфли с острым носком и довершила образ коричневой кепкой, солнцезащитными очками и сумкой от Hermes.

Многие девушки боятся сочетать такой головной убор как кепку с туфлями или босоножками, однако для создания такого выхода надо всего лишь грамотный подход.

Образ можно легко повторить за Эльзой Хоск и помиксовать над цветом рубашки или над цветом обуви и аксессуаров. Черные туфли можно довершить черной кепкой, сумкой и очками или создать интересный аутфит на основе белых аксессуаров, черных джинсов и белой рубашки. <