Эльза Госк шокирована россиянами, которые пишут, что их войска не нападали на Украину

Шведская модель Эльза Госк возмутилась россиянами, которые пишут ей, что их президент не причастен к войне в Украине.

33-летняя шведская модель следит за тем, как Россия уже 5-й день наносит удар по мирным жителям Украины. Ранее она призвала всех обратить внимание на циничное вторжение оккупантов в наше государство, а сейчас взволнована тем, что россияни не собираются признавать свою вину.

Смотрите также Руслан Багинский призывает россиян выходить на улицы и протестовать против войны в Украине

Блондинка написала, что шокирована тем, сколько пропаганды она встречает на просторах интернета, и от этого ей становится страшно.

Мне постоянно приходят сообщение в директ на мои сторис, в которых я поддерживаю Украину. Россияне всеми силами отрицают нападение на Украину. Это просто безумие. Это неправильно. Давайте остановим распространение дезинформации и блокируем людей, которые сеют пропаганду,

– написала Эльза Госк.



Эльза Госк шокирована россиянами / Фото с инстаграм-сторез

Модель опубликовала сообщения от своих друзей, отмечающих, что "вся Украина сейчас под огнем, а родственники должны скрываться".



Эльза Госк переживает за Украину / Фото с инстаграм-сторез

Американка также поделилась щемящим сообщением реалий в украинских семьях, которые должны расстатся из-за войны.

"Мы должны оставаться сильными. Мой папа – украинец, ему 73 года и он идет на войну. Воздушные силы уничтожили вражеские танки в 10 минутах от моего дома. Моя подруга на 35-й неделе беременности, должна оставить здесь своего мужа, и едет рожать в Польшу или Молдову", – говорится в сообщении.



Эльза Госк переживает за Украину / Фото с инстаграм-сторез