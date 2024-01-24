В стиле Old Money: Эльза Госк показала, какой костюм будет в моде этой весной

Эльза Госк уже представляет весенние коллекции собственного бренда Helsa Studio на себе. Блондинка продемонстрировала безупречный аутфит в стиле Old Money.

35-летняя шведская модель поразила фанатов эффектным появлением в интересном костюме. Эльза надела базовые вещи, которые на определенный период времени вышли из виду модниц и инфлюэнсеров, и теперь, похоже, снова возвращаются в модные тренды.

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Уже много лет Эльза является иконой стиля для многих подписчиков. Она постоянно демонстрирует роскошные образы, которые нельзя обойти вниманием.

Образ Эльзы Госк

Известная модель Эльза Госк продемонстрировала своей широкой аудитории костюм в стиле Old Money. Такой вариант образа идеально подойдет для весенней погоды.

Модель надела костюм, состоявший из жакета и юбки. Эльза Госк хорошо разбирается в моде, поэтому изучив модные показы поняла, что этой весной в тренде будут жакеты, которые будут подчеркивать женскую талию Именно такой блейзер модель создала для собственного бренда, добавив немного акцента на массивные плечики.

Эльза Госк надела удлиненный жакет, почти прикрывавший мини-юбку. Знаменитость выбрала для себя костюм светло-коричневого цвета в клетчатом принте.

Образ манекенщицы дополнила сумкой Hermes Birkin шоколадного оттенка. Ее аутфит дополняли тоненькие коричневые капроны и лакированные кожаные слингбеки от Gianvito Rossi.

Свой выход Эльза Госк дополнила невероятной прической. Блондинка собрала волосы в слегка небрежный пучок, который защелкнула крабиком и выпустила передние пряди волос. Винтажности этому образу придали массивные золотистые серьги в стиле 80-х годов.