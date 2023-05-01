Как вывести запах одежды из секонд-хенда: лучшие советы, которые вам помогут

Молодежь любит покупать одежду на секонд-хенде не только из-за демократических цен на вещи, но и поддерживая направление sustainable-fashion, давая наряду "вторую жизнь". Однако одежда из секонд-хенда имеет неприятный запах. Как его избавиться – читайте дальше.

Одежда из секонд-хенда уже давно пользуется широкой популярностью, пишет 24 канал. Покупатели ходят не только ради дешевой, но и брендовой одежды, которую можно купить в достаточно хорошем состоянии.

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Впрочем, как бы качественной и неистребимой ни была вещь, она все равно всем «расскажет», что приобретена на секонд-хенде своим определенным запахом, которым пропитан все наряды. Нам кажется, что со временем этот запах выветрится, но он так никуда не девается. Чтобы его избежать, следует воспользоваться несколькими советами, устраняющими неприятный запах.

Почему одежда из секонда имеет едкий запах?

Едкий запах одежды из секонд-хенда является результатом санитарной обработки всех вещей специальной химией (чаще всего это формальдегид и бромистый метил – сильные яды). Цель такой обработки состоит в уничтожении насекомых, грибков и бактерий, обитающих на одежде (в том числе пылевых клещей).

Как убрать специфический запах из одежды?

Нашатырный спирт

Одежду замочите в растворе нашатыря, который способен забрать плохой запах. Растворите 2 столовых ложки спирта в 5 литрах воды. Тонкие вещи достаточно замочить на 2 часа, а джинсы, свитер, верхнюю одежду, изделия из кожи и экокожи можно замочить на 6-7 часов. Затем постирайте удобным способом.

Уксус, соль и сода

Замочите в уксусе, соли или соде в теплой воде. Оставьте на несколько часов, а затем постирайте обычным способом.

Эфирное масло

После стирки прополощите вещи в воде с несколькими каплями эфирного масла. Берите любую, которая вам нравится.



Как забрать плохой запах из секонда / Фото с Телеграмм

Сорбенты

Если одежду, которую вы приобрели стирать нельзя, то в таком случае помогут сорбенты: активированный уголь или чайные пакетики. Поставьте вещи в пакет и добавьте уголь или чайный пакетик. Оставьте на пол дня. Зерна кофе или мыло с сильным ароматом тоже поможет избавиться от плохого запаха.

Ополаскиватель

Замочите вещи в сутки в холодной воде с двумя колпаками ополаскивателя. Периодически вещи нужно перемешивать.

Паровая обработка

Можете попытаться избавиться от запаха с помощью парогенератора или утюга с функцией отпаривания. При этом важно использовать респиратор, поскольку едкий запах может усилиться в процессе отпаривания.