Знаменитость любит удивлять публику своими роскошными образами. Манекенщица следит за своей фигурой, систематически занимается спортом, поэтому охотно кичится подтянутым телом и прессом.

Обратите внимание Розовые туфли с бантиками – самая популярная инстаграммная обувь: стильные фото

На острове миллионеров в Сент-Барте недавно состоялась вечеринка итальянского онлайн-магазина LuisaViaRoma. На благотворительный гала-вечер знаменитость прибыла в изысканном платье от любимого дизайнера Тины Кароль Дэвида Коми.

Изабель Гулар приобрела платье из весенне-летней коллекции бренда. Модница надела длинное платье с серебристыми пайетками. Верх платья в стиле классической майки, украшенный двумя глубокими вырезами – в зоне декольте и на животе.

Бразилия зачесала волосы и сделала высокий хвост. Образ знаменитости довершил белыми серьгами, а визажисты сделали макияж в золотистых тонах.



Эффектный образ Изабель Гулар / Фото Getty Images