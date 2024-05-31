Изабель Гулар ошеломила платьем с открытым животом: роскошное фото

39-летняя бразильская супермодель является одной из самых известных "ангелов" бельевого бренда Victoria's Secret. Изабель Гулар продемонстрировала роскошный образ в стильном платье.

Знаменитая манекенщица постоянно радует публику своими роскошными образами. Изабель следит за своей фигурой, постоянно и систематически занимается спортом и охотно щеголяет подтянутым телом и прессом.

Читайте также Блейк Лайвли подловили в Риме на съемках фильма: актриса выглядела роскошно в платье

Недавно красавица опубликовала невероятно красивые кадры из Монако. Модель позировала на фоне Лигурийского моря.

Образ Изабель Гулар

Изабель имеет высокий рост, поэтому примерила облегающее голубое платье длины макси, которое ей невероятно подходит. Модель выбрала платье от бренда LaQuan Smith. Изабель Гулар приобрела его из весенне-летней коллекции бренда. Платье хорошо довершило фигуру модели и имело вырез на животе, который подчеркнул пресс знаменитости.

Бразильянка распустила волосы, дополнив аутфит очками от LOEWE с серой оправой. Среди украшений модель выбрала серебряные украшения Tiffany & Co і минималистичные украшения.

Что известно об Изабель Гулар

Модельная карьера Изабель Гулар началась еще в 14 лет. Тогда девушку в одном из магазинов заметила стилистка и предложила юной жительнице Сан-Паулу прийти на кастинг. Он прошел успешно, поэтому после этого у Изабель состоялись первые модные показы для Valentino, Michael Kors, Stella McCartney, фотосессии для Vogue, Marie Claire и Esquire.

Настоящая слава к Гулар пришла в 2005 году, когда она приняла участие в самом масштабном модном шоу – показе нижнего белья бренда Victoria's Secret. В отряде "ангелов" красавица находилась 4 года, добившись звания одной из самых красивых моделей мира.