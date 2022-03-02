Ирина Шейк призывает сделать пожертвование для помощи украинцам
Источник:инстаграмм Ирины Шейк
Российская супермодель Ирина Шейк, живущая и работающая в США, просит всех небезразличных помочь украинцам.
Ирина Шейк долгое время придерживалась нейтральной позиции, и только сейчас выразила свою поддержку Украине.
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Модель призвала приобщиться к финансовой поддержке украинцам, пострадавшим от вторжения российских военных.
Она опубликовала на своей странице в инстаграмме, за которой следят более 17 миллионов пользователей, международный антивоенный символ, пропагандирующий мир без войн и разоружения.
Нет войне. Я жертвую средства ЮНИСЕФ и Украинскому обществу Красного Креста. В моих сторезах вы найдете ссылку для пожертвования. Перекажите столько, сколько можете. Молюсь о том, чтобы наступил мир,
– написала Ирина Шейк.
За семь дней войны российские окупанты убили более 2000 гражданских ни в чем не повинных украинцев. Из-за циничных обстрелов и убийств орков погиб 21 ребенок.