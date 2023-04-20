Самые интересные вещи на весну 2023: подборка, которая вас поразит

Кажется, мы уже знаем обо всех представленных трендах 2023 года, впрочем, среди всего спектра стильных вещей, добавляются еще некоторые аксессуары и наряды, которые заслуживают вашего внимания.

Девушки, которые следят за модой, хотят постоянно выглядеть красиво, пишет 24 канал. Каждый стилист вам скажет, что, прежде всего, важно иметь базу в своем гардеробе, а потом уже дополнять ее трендовыми вещами.

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Если у вас уже есть капсула вещей на весенне-летний сезон и уже приобрели определенные трендовые единицы, которые в моде в этом году, советуем вам присмотреться к еще нескольким интересным вещам, которые точно вам понравятся.

Сумка-сердце

В инстаграмме-пространстве еще не сильно завирусилась сумка в форме сердца, но мы вас уверяем, скоро такую будут иметь все! Она достаточно интересна, так что подойдет под милые и романтические весенне-летние образы.



Трендовые вещи на 2023 год / Фото из Pinterest

Серьги-капельки

Сетью уже разлетаются материалы о самых популярных серьгах сезона. Их в своем гардеробе Кендалл и Кайли Дженнер, Рози Гантингтон-Уайтли и другие звезды. Все они носят аксессуар золотистого и серебристого от Bottega Veneta.

Балетки Мэри Джейн

Трудно сказать, что для того чтобы выделиться, вам нужно иметь в своем гардеробе балетки с ремешком в стиле Мэри Джейн. Впрочем кажется, что они теперь есть у всех, потому что уже сильно полюбились и стритстайл-звездам и мировым модницам. Не упустите возможность довершить свои образы такой интересной обувью.



Трендовые вещи на 2023 год / Фото из Pinterest