Дівчата, які стежать за модою, хочуть постійно мати красивий вигляд, пише 24 канал. Кожен стиліст вам скаже, що насамперед важливо мати базу у своєму гардеробі, а тоді вже доповнювати її трендовими речами.

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Якщо ви вже маєте капсулу речей на весняно-літній сезон та вже придбали певні трендові одиниці, які в моді цього року, радимо вам придивитися до ще кількох цікавих речей, які точно вам сподобаються.

Сумка-серце

В інстаграм-просторі ще не сильно завірусилась сумка у формі серця, але ми вас запевняємо, скоро таку будуть мати всі! Вона досить цікава, тож підійде під милі та романтичні весняно-літні образи.



Трендові речі на 2023 рік / Фото з Pinterest

Сережки-крапельки

Мережею вже розлітаються матеріали про найпопулярніші сережки сезону. Їх у своєму гардеробі мають Кендалл та Кайлі Дженнер, Розі Гантінгтон-Вайтлі та інші зірки. Всі вони носять аксесуар золотистого та сріблястого кольору від Bottega Veneta.

Балетки Мері Джейн

Важко сказати, що для того, щоб виділитися, вам треба мати у своєму гардеробі балетки з ремінцем у стилі Мері Джейн. Втім здається, що їх тепер мають всі, бо вже сильно полюбилися і стрітстайл-зіркам і світовим модницям. Не проґавте можливість довершити свої образи таким цікавим взуттям.



Трендові речі на 2023 рік / Фото з Pinterest