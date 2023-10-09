5 модных девушек, которые одеваются в стиле Old Money: лучшие образы

В начале лета в тик токе завирусился стиль Old Money, который еще называют "тихая роскошь". Чтобы создать красивые и элегантные образы, рекомендуем вам присмотреться к аутфитам модных инфлюэнсерок, которые на своих примерах научат вас стильно одеваться.

Эти девушки в своем инстаграмме активно демонстрируют стиль Old Money, пишет 24 Канал. В переводе с английского Old Money означает "старые деньги". Этим определением классифицируют стиль социального класса самых богатых людей XX века, унаследовавших свое состояние от родителей и бабушек.

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Да что интересно, люди, которые имели огромные деньги, совсем не хотели этим кичиться, поэтому выбирали минималистичную одежду, которая не привлекала к себе лишнего внимания. Конечно, эта одежда была качественной и дорогих брендов, впрочем они этим не кичились и, наоборот, хотели создать как можно скромный аутфит.

Стиль Old Money можно легко заметить. Примечательными деталями являются вневременные силуэты, натуральные ткани, классические цвета, игнорирование логотипов и сезонных трендов.

Девушек одетых в стиле Old Money можно заметить невооруженным глазом. Они одевают идеально сшитые брюки, рубашки, жилеты, жакеты, свитера, брюки и обувь. А еще они довершают образы минималистическими аксессуарами – едва заметными серьгами, перстнями и часами. Что касается последнего аксессуара, то он действительно должен быть дорогим.

Модницам со всего мира так сильно понравился этот тренд, что они начали делать акцент в своих выходах на изысканных, элегантных и сдержанных вещах, вписывающихся в эстетику сезонного капсульного гардероба.

Эмили Линдмарк

Эта инфлюэнсерша обожает стиль Джеки Кеннеди и принцессы Дианы. Осенью она примеряет классические черные водолазки, укороченные пальто, сочетающие с базовыми джинсами и лоферами. Также Эмили совмещает длинное пальто со свитером с горловиной и балетками.

Анук Ив

Немка любит минималистичный наряд, поэтому выбирает для себя классические пальто, которые не выходят из моды, сдержанные жакеты, базовые джинсы с брюками и вневременные сумки, которые всегда остаются актуальными.

Келси Меррит

Эта девушка любит создавать образы, навеянные аутфиты, которые присущи социальному классу состоятельных людей. В этот список входит конный спорт, яхтинг, теннис и гольф. Отталкиваясь от их предпочтений значительную часть ее гардероба занимает присущий этому стилю наряд.

Она носит классические черные рубашки, жокейские сапоги, свитера в полоску и классические тренчи, не выходящие из моды уже десятки лет.

Клэр Роуз

Инфлюэнсер научит вас интегрировать стиль Old Money в повседневный гардероб. Надевайте длинную черную юбку с жакетом и белой рубашкой, пальто с лоферами и джинсами и туфлями на каблуке.

Фелиция Акерстром

Инфлюэнсер из Стокгольма имеет прекрасный вкус в одежде и удачно комбинирует наряды в стиле Old Money. Она одевает базовые тренчи с классическими джинсами, сочетает жакеты с балетками и свитера с лоферами.