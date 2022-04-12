Иллюстратор Талия Зореф создала digital-обложки для помощи украинским детям
Источник:Elle
Fashion-иллюстратор и основатель NFT-проекта Eyes of Fashion Талия Зореф создала обложки для глянца Elle. Деньги от продаж NFT-платформе передадут пострадавшим от войны детям.
Три разных обложки иллюстраторка сделала еще для февральского номера. Сейчас их выставят на NFT-платформу, чтобы помочь деньгами пострадавшим детям и семьям, покинувшим свои дома и нуждающимся в помощи.
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На двух обложках изображена Тина Кунаки, а на третьей – фотография Эллен фон Унверт. Героини номера представлены как фантазийные персонажи в элегантных образах с зорким глазом.
Обложки Талии Зореф / Фото из Elle
Обложки Талии Зореф / Фото из Elle
Обложки Талии Зореф / Фото из Elle
Чем известна Талия Зореф
Иллюстратор известна своими живыми рисунками, созданными во время Недель моды в разных странах мира. Она рисовала образы знаменитостей: Кендалл Дженнер, Гейли Бибер, Мерайю Керри, Фаррелла Уильямса, Анну Винтур, Наоми Кэмпбелл и т.д.
Ее проект Eyes of Fashion – это NFT-коллекция, состоящая из более 250 нарисованных от руки ярких картин.