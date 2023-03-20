О чем мечтал в плену боец "Азова" Илья Самойленко: история знакомства с Екатериной Возиановой

28-летний офицер управления разведки "Азова" с позывным "Гендальф" Илья Самойленко недавно стал главным героем кампейного бренда Indposhiv Bespoke. Об истории знакомства с защитником рассказала основательница бренда Екатерина Возианова.

Украинский бренд Indposhiv решил сделать лицом своего кампейна Илью Самойленко, бойца полка "Азов" Илью Самойленко, прошедшего 8 лет войны. Сейчас у него стеклянный глаз и титаново-стальной протез руки. Бренд Indposhiv Bespoke, специализирующийся на максимальной персонализации, создал для Ильи усовершенствованную конструкцию одного из рукавов для удобства и идеальной посадки.

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Основательница бренда Екатерина Возианова рассказала в интервью 24 канала историю знакомства с Ильей и свое абсолютное увлечение этим человеком.



Екатерина Возианова – основательница бренда Indposhiv

Известно, что Илья со своей стилисткой пришли в ателье несколько месяцев назад, чтобы взять пиджаки напрокат для его выступления. Тогда Екатерины Возиановой не было на работе, но она была очень шокирована, что именно Илья пришел, и захотела пообщаться с ним поближе.

Наша первая встреча продолжалась 3 часа. Я была в абсолютном шоке от этого человека. Мне кажется, что все, кто знаком с ним лично, скажут, что это суперчеловек. Ему 28 лет. Но он совершенно мудр, он очень эрудирован, просветлен. Его харизма настолько огромна, что когда он заходит в помещение – оно все заполняется Ильей,

– сказала Возианова.

В ходе разговора Илья Самойленко рассказал, что хотел сшить костюм от бренда Indposhiv еще до войны, но не успел.

"На третий час нашего сотого кофе он сказал, что когда сидел в плену, то его одной из мечтаний было одеть костюм Indposhiv и гулять по улицам Киева. Эти мысли его очень продержали. Я тогда поняла, что у нас есть герой и мы должны продумать кампейн для него. Его связь с брендом настолько велика, что мы не можем это не показать. Вот так зародилась идея для кампейна Indposhiv Bespoke", – рассказала Екатерина Возианова.